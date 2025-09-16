Quotidien du 16 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 16 septembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC







Quotidien : les invités du 16 septembre 2025

🥋 Teddy Riner & Luthna Plocus pour « Love is Blind » sur Netflix

📘 Antoine Foucher, auteur de « Sortir du travail qui ne paie plus », aux Éditions de l’Aube



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 16 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.