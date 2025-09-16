Quotidien du 16 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 16 septembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 16 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 16 septembre 2025

🥋 Teddy Riner & Luthna Plocus pour « Love is Blind » sur Netflix

📘 Antoine Foucher, auteur de « Sortir du travail qui ne paie plus », aux Éditions de l’Aube


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 16 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Les Cinquante du 16 septembre : quelle équipe sera éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 22)
Les Cinquante du 16 septembre : quelle équipe sera éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 22)
C à vous du 16 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 16 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Audiences talks du 15 septembre 2025 : nouveau record pour Quotidien, loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Audiences talks du 15 septembre 2025 : nouveau record pour Quotidien, loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Quotidien du 15 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 15 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut