« Gone Girl » : histoires et interprètes du film ce soir sur France 2 (14 septembre 2025)

« Gone Girl » de David Fincher est en mode rediffusion ce dimanche soir sur France 2. Un film adapté du best-seller « Les Apparences » avec dans les rôles principaux, Ben Affleck et Rosamund Pike.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







D’après le best-seller « Les Apparences » de Gillian Flynn, « Gone Girl » suit le parcours d’un homme fortement soupçonné d’avoir tué sa femme disparue et qui doit lutter contre les rumeurs qui vont avec. Un thriller quelque peu angoissant porté par Ben Affleck, Rosamund Pike ou bien encore Tyler Perry

« Gone Girl » : le synopsis

Amy et Nick Dunne paraissent incarner le couple idéal. Mais la crise les pousse à quitter Manhattan pour s’installer dans le Missouri, la ville natale de Nick. Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, Nick (Ben Affleck) signale la disparition de sa femme, Amy (Rosamund Pike). Tandis que la police enquête et que les médias s’emparent de l’affaire, l’image parfaite du couple vole en éclats. Les mensonges de Nick et son attitude troublante soulèvent alors une question obsédante : a-t-il assassiné sa femme ?



Le casting

Avec : Ben Affleck (Nick Dunne), Rosamund Pike (Amy Dunne), Neil Patrick Harris (Desi Collings), Tyler Perry (Tanner Bolt)

Le saviez-vous ?

– Pour faire ce film, Ben Affleck n’a pas hésité à repousser un autre projet : la réalisation d’un film !

– Malgré son manque de notoriété, la Fox a déboursé la modique somme de 1.5 million de dollars pour acquérir les droits du roman de Gillian Flynn.

– Box-office : plus gros succès de David Fincher en salles, le film a généré près de 370 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a frôlé avec les 2 millions de spectateurs.

« Gone Girl » : la bande-annonce

« Gone Girl » à voir ou à revoir ce soir sur France 2 et France.TV