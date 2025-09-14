Brokenwood du 14 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (saison 10)



Brokenwood du 14 septembre 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 10 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme ce soir, le second épisode inédit intitulé « Le Jour des morts « .





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







Brokenwood du 14 septembre 2025

Saison 10 – Épisode 2 « Le Jour des morts »

À Brokenwood, l’association des petits exposants organise un marché nocturne sur le thème de la fête mexicaine Día de los Muertos (le Jour des morts). Mais le lendemain, alors que les décorations sont démontées, on découvre un corps sans vie, grimé en mariachi et suspendu à un arbre.



« Brokenwood », rappel de la présentation de la saison 10

Dans cette dixième saison, direction Brokenwood, petite ville pittoresque de Nouvelle-Zélande où la vie est douce… mais où le danger rôde. Le commandant Shepherd et son équipe — le capitaine Sims, le lieutenant Chalmers et le docteur Kadinsky — se retrouvent une fois encore face à des crimes aussi surprenants qu’inventifs, entourés d’une galerie de suspects excentriques et toujours aussi intrigants.

Avec Neill Rea (Commandant Mike Shepherd), Fern Sutherland (Capitaine Kristin Sims), Jarod Rawiri (Lieutenant Daniel Chalmers), Christina Ionda (Dr Gina Kadinsky)…