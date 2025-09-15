Ici Tout Commence spoiler : les confidences de Milan sur Louis (vidéo épisode du 18 septembre)



Ici tout commence spoiler – Le retour de Louis est loin de faire l’unanimité à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors que Carla est perdue au sujet de son oncle, Milan va lui faire des confidences…











Milan échange avec Carla au sujet de Louis Guinot. Selon lui, Louis ne mérite pas la haine dont il fait l’objet depuis son retour à l’Institut. Après avoir partagé des moments avec lui en prison, Milan confie que Louis l’a aidé à trouver sa vocation de chef. Sans lui, il ne serait jamais venu étudier la cuisine à l’institut ! Il n’a donc aucune envie de participer au second procès de Louis et il semble avoir réussi à semer le doute dans l’esprit de Carla…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1266 du 18 septembre 2025, Milan se confie à Carla

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



