Quotidien du 23 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 23 septembre 2025, les invités – Ce mardi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 23 septembre 2025

Ce soir, Yann Barthès reçoit Marina Foïs et Roschdy Zem pour le film « Moi qui t’aimais » en salle le 1er octobre.

Synopsis du film : Elle l’aimait plus que tout, lui l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand formaient alors le couple le plus emblématique de leur époque. Marquée à vie par l’idylle de son mari avec Marilyn Monroe, puis par les infidélités qui s’ensuivirent, Signoret refusa pourtant toujours de se poser en victime. Une certitude les liait : ils ne se sépareraient jamais.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 23 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.