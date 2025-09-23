Plus belle la vie spoiler : Vanessa piégée, elle apprend une terrible nouvelle ! (24 septembre 2025)



Les choses vont mal tourner pour Vanessa Kepler dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du mercredi 24 septembre 2025, Ophélie va se montrer particulièrement imprudente face à sa nouvelle famille et se mettre en grand danger…











Déterminée à venir en aide à Victor pour soulager sa mère biologique, Sylvie Vavin, Ophélie fait venir Vanessa à la résidence et la manipule pour lui sous-tirer de l’argent afin de payer un bon avocat à Victor. Et ça marche ! Vanessa la croit sincère et lui remet 5.000 euros, persuadée qu’ensuite Ophélie arrêtera de voir les Vavin…

Mais quand Vanessa en parle à Ulysse, ce dernier peine à y croire. Il explique à sa mère qu’Ophélie semblait très accrochée aux Vavin quand il l’a vue la semaine dernière…



De son côté, Ophélie remet les 5.000 euros à Chris et son ami Hugo. Ils comprennent qu’Ophélie n’a qu’à claquer des doigts pour obtenir de l’argent des Kepler… Plus tard, Vanessa et Ulysse sont terrifiés : Vanessa reçoit un message vidéo d’Ophélie qui dit avoir été enlevée ! Les ravisseurs réclament 100.000 euros !