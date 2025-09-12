« Donjons & dragons : l’honneur des voleurs » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (12 septembre)



« Donjons & dragons : l’honneur des voleurs » au programme TV du vendredi 12 septembre 2025 – C’est un film inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6 ! Pour passer une bonne soirée en famille, la chaîne diffuse le film « Donjons & dragons : l’honneur des voleurs ». Un film signé Jonathan Goldstein et John Francis Daley avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, ou encore Bradley Cooper.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de M6+.







« Donjons & dragons : l’honneur des voleurs » : histoire, résumé, synopsis

Dans les Royaumes Oubliés, un voleur charismatique s’allie à une équipe d’aventuriers aussi inattendus qu’attachants pour réaliser un casse légendaire et mettre la main sur une relique disparue. Mais leur plan prend une tournure périlleuse lorsqu’ils se retrouvent dans le viseur d’ennemis redoutables…

Avec Chris Pine (Edgin Darvis), Michelle Rodriguez (Holga Kilgore), Regé-Jean Page (Xenk Yendar), Justice Smith (Simon Aumar), Sophia Lillis (Doric), Hugh Grant (Forge Fitzwilliam), Chloe Coleman (Kira Darvis), Daisy Head (Sofina), Bradley Cooper (Marlamin)



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film.

« Donjons & dragons : l’honneur des voleurs » c’est ce soir sur M6 et M6+.