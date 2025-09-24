Les Cinquante du 24 septembre : qui perdra le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 28)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 28 du mercredi 24 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 28 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion convoque des joueuses dans l’entre de la Panthère.


Les Cinquante du 24 septembre : qui va gagner dans l'entre de la Panthère ? (résumé, spoiler + replay épisode 28)
© W9 / Patrick Robert


Marine (Jaune), Martika (Rouge), Kelly (Bleu), Eva (Gris), Laura (Blanc) et Haneia (Marron) sont convoquées et s’affrontent pour constituer une seule cagnotte qui sera remportée par une seule d’entre elles à la fin du jeu !

A l’issue de la première manche, Martika est éliminée. Marine sort sur la seconde manche, suivie de Haneia, puis Laura.

Il ne reste plus qu’Eva et Kelly. Et c’est Eva qui gagne et remporte la cagnotte de 1.800 euros. Elle fait grimper la cagnotte des gris à 10.800 euros. La Panthère lui demande dans quelles cagnottes elle veut les voler ! Eva décide de prendre 1.000 euros chez les Bleus, 400 chez les Marrons et 400 chez les Blancs.


SPOILER qui perdra le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, place à un nouveau jeu dans l’arène. Et c’est les Rouges qui vont la perdre et se retrouver en danger pour la prochaine cérémonie !

Les Cinquante, le replay du 24 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce mercredi 24 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 25 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 29.

