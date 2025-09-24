C à vous du 24 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 24 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Retour de Jimmy Kimmel à la télévision, « kirkisation » du débat français, liberté d’expression… Caroline Fourest, essayiste et directrice de Franc Tireur, est l’invitée de C à vous

🔵 Son engagement syndical, son rapport aux politiques et à la médiatisation… Philippe Martinez se confie dans « Mon Tour de Gaule », à paraître aux Editions Plon demain. L’ancien secrétaire général de la CGT sera sur le plateau de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎭 Jean-Paul Rouve pour “Le bourgeois gentilhomme”

📖 Eleonora Galasso, écrivaine, pour son livre “La vie selon Zoé”

⛵ Inoxtag, youtuber, et Guirec Soudee, navigateur et aventurier, pour le film “10 jours pour traverser l’océan Atlantique”

