Ici Tout Commence spoiler : Teyssier s’attaque à Ferdinand sous les yeux de… (vidéo épisode du 10 septembre)

Par /

Ici tout commence spoiler – L’arrivée de Ferdinand Castelmont à l’institut Auguste Armand est loin de faire l’unanimité dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors que Ferdinand a le culot d’aller parler à Bérénice, Emmanuel va sortir de ses gonds et aller jusqu’à le menacer.


Capture TF1


Ferdinand Castelmont n’est pas le bienvenu à l’Institut… Emmanuel Teyssier est d’ailleurs le premier à voir sa candidature au concours d’entrée d’un très mauvais œil. Déterminé à protéger sa famille et son école, le chef n’hésite pas à le menacer ouvertement, rappelant à quel point il a fait souffrir Bérénice et sa femme. Teyssier lui assure qu’il attend avec impatience son échec aux épreuves et le prévient : même s’il parvient à les réussir, il fera de son quotidien un véritable enfer. En retrait, Louis assiste à la scène et n’en rate pas une miette…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1260 du 10 septembre 2025, Teyssier recadre Ferdinand et le menace

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

