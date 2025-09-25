Plus Belle La Vie du 25 septembre 2025 : Vanessa demande l’aide d’Eric (résumé + extrait vidéo épisode 428 en avance)



Plus belle la vie du 25 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 428 de PBLV – Ophélie a été enlevée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vanessa, terrifiée, sollicite l’aide d’Eric…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 septembre 2025 – résumé de l’épisode 428

Ulysse et Vanessa sont devant le commissariat. Ulysse veut prévenir la police, mais Vanessa hésite. Elle reçoit alors un appel : ils doivent renoncer à parler à la police, sinon ils tueront Ophélie ! Terrorisés, ils rentrent au Mistral. Ulysse veut contacter Nebout, mais Vanessa refuse et pense réunir l’argent, convaincue que les Vavin sont derrière tout ça. Elle appelle Éric en urgence.

Au commissariat, Ariane s’apprête à avorter mais hésite sur les médicaments. Jean-Paul la surprend, elle prétexte un rhume et esquive. Plus tard, Djawad repart par erreur avec le sac contenant les comprimés, croyant qu’il s’agit de son sandwich. Ariane panique et récupère le sac in-extremis.



Au cabinet médical, l’équipe craint que Gabriel ne redevienne comme avant maintenant qu’il n’est plus avec Axel. Mais il arrive détendu… À la résidence, Aya s’inquiète de l’absence d’Ophélie, qu’elle devait voir la veille pour aller au cinéma. Apolline tente de la rassurer mais Vadim se moque d’elle.

Vanessa et Éric se rendent chez les Vavin. Chez les Vavin, Sylvie, paniquée, nie toute implication et jure qu’elle n’aurait jamais touché à Ophélie. Chris les chasse. Vanessa repart perdue, doutant de leur culpabilité. Et la ravisseur réclame désormais 300000 euros.

Au Mistral, Baptiste annonce à Thomas et Gabriel qu’il s’installe avec Mathis à Marseille. Emma part à Paris, leur divorce est acté. Il demande du soutien pour annoncer la nouvelle à Mathis et sollicite du travail, mais Thomas assure qu’il ne peut pas l’embaucher.

Vanessa retrouve Ulysse : elle n’a rien appris chez les Vavin, et son doute grandit. Ulysse, lui, est de plus en plus terrorisé.

