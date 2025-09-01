Les Cinquante : changement d’horaire dès ce lundi 1er septembre sur W9



Publicité





Après un lancement événement il y a deux semaines sur W9, la saison 4 de la télé-réalité « Les Cinquante » s’apprête déjà à connaître un ajustement de programmation.





👉 À partir de ce lundi 1er septembre, l’épisode quotidien sera désormais diffusé à 17h50 sur W9, et toujours en streaming sur M6+.







Publicité





Un changement motivé par l’arrivée d’un tout nouveau rendez-vous : le talk-show de Cyril Hanouna, « Tout beau tout n9uf », qui prendra place en access prime time.

Une nouvelle dynamique de grille pour W9

Avec cette stratégie, la chaîne souhaite installer en début de soirée son nouveau talk-show, très attendu, porté par Cyril Hanouna. Pour éviter la concurrence frontale et optimiser sa grille, « Les Cinquante » glisse donc en fin d’après-midi, sans perdre son rythme quotidien.



Publicité





Un rendez-vous qui reste immanquable

Malgré ce changement d’horaire, le jeu du Lion promet toujours son lot d’alliances, de trahisons et de rebondissements spectaculaires. Les téléspectateurs pourront continuer à suivre, chaque soir à 17h50, l’aventure des 50 joueurs prêts à tout pour devenir l’élu et offrir la cagnotte à l’un de leurs followers.

📅 Les Cinquante, désormais à suivre du lundi au vendredi à 17h50 sur W9.