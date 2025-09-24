The Voice Kids : Patrick Fiori a fait une demande à la production !



Publicité





Figure incontournable de The Voice Kids, où il officie comme coach depuis plusieurs saisons, Patrick Fiori a récemment confié son souhait de franchir une nouvelle étape : intégrer le fauteuil rouge de la version adulte du célèbre télé-crochet de TF1.











Publicité





Dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue, le chanteur a exprimé son impatience : « Ça fait dix ans que j’attends ! Comme je l’ai récemment dit à la production, j’aimerais au moins le faire une fois. Juste essayer », a-t-il lancé avec enthousiasme.

Un désir qu’il a réaffirmé dans les colonnes de Télé 7 Jours, en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une lubie passagère : « Je ne pense pas que ce soit gourmand. Le programme me plaît, j’aimerais essayer, juste une fois. Peut-être que je me planterai, peut-être que je ne serai pas à ma place, mais j’aimerais tenter, pour ne pas avoir de regrets ».

Habitué à repérer de jeunes talents et à les accompagner avec bienveillance, Patrick Fiori pourrait donc bientôt se mesurer à l’univers plus compétitif de la version adulte. Reste à savoir si la production de TF1 exaucera ce vœu de longue date.



Publicité



