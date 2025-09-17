Quotidien du 17 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 17 septembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 17 septembre 2025

🎬 Laurent Lafitte, Laure Calamy, Élodie Bouchez et Ramzy Bedia pour le film « Classe moyenne » en salle le 24 septembre

Synopsis : Mehdi avait prévu de passer un été paisible dans la somptueuse villa de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la maison. Issu d’un milieu modeste, Mehdi espère pouvoir apaiser les tensions et réconcilier les deux parties. Pourtant, la situation ne fait qu’empirer.



🏀 Zaccharie Risacher – Basketteur, Atlanta Hawks (NBA)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 17 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.