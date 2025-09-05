Quotidien du 5 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 5 septembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 5 septembre 2025
👉 Frédéric Encel, Docteur en géopolitique et professeur à Sciences Po
👉 Laura Smet, actrice, pour la série « Surface » chaque lundi soir sur France 2
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 5 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.