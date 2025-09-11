Un Si Grand Soleil du 12 septembre : Eliott suspect, Boris défie Elisabeth (résumé épisode 1748 en avance)



Un si grand soleil du 12 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1748 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 12 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine amène un café à Boris, elle enfonce le clou au sujet de Muriel. Laurine dit que Muriel est à la ramasse, influencée par Elisabeth. Boris se sent trahi. Pascal leur dit qu’ils se retrouvent chez L Cosmétiques pour le conseil d’administration, ils comptent frapper fort.

Manu a tiré un peu d’argent pour Eve, le temps qu’elle récupère des moyens de paiement. Eve est surtout triste pour le bracelet qu’il lui avait offert. Manu lui dit que c’est pas grave, il va lui en racheter un. Mais même si la proviseure refuse de porter plainte, il lui conseille de le faire. Eve compte d’abord en parler avec elle…



Chez L Cosmétiques, Boris n’adresse plus la parole à Muriel. Elle veut lui parler mais il est très agressif. Il lui reproche de ne pas lui faire confiance et d’avoir choisi Elisabeth. Muriel pense juste qu’il se trompe. Boris lui dit qu’elle n’est pas capable de le soutenir, il ne voit pas ce qu’ils font ensemble. Muriel est bouleversée.

Chez Hugo, Sabine montre le fonctionnement du four à Pablo. Hugo demande combien ils seront et est bien clair : pas d’alcool. Pablo assure que ses règles seront respectée, il n’a pas à stresser. Hugo et Sabine lui disent qu’ils reviendront vers 1h.

Chez L Cosmétiques, c’est le conseil d’administration. Elisabeth est face à Pascal, Boris et Laurine. Ils s’opposent au prêt pour résoudre les problèmes de trésorerie. Ils s’y opposent, Elisabeth rappelle les conséquences pour l’entreprise. Elle ne comprend pas et assure qu’elle ne les laissera pas mettre l’entreprise en péril. Elle dit qu’elle fera quand même l’empreint, Pascal assure qu’ils la traineront devant les tribunaux. Elisabeth leur dit « rendez-vous au tribunal » et s’en va.

Eve informe la directrice du vol, elle va prévenir le rectorat. Un autre professeur, Chazal, trouve que c’est une perte de temps, il faut porter plainte. La directrice lui demande de la laisser gérer.

Elisabeth vient parler à Boris dans son bureau. Bertier s’éclipse. Boris annonce à Elisabeth qu’à partir de maintenant, ils bloqueront toutes ses décisions pour l’entreprise. Il lui dit tant que sa mère sera en prison par sa faute, il continuera de lui mettre des batons dans les roues. Elisabeth assure encore qu’elle n’y est pour rien et qu’on a essayé de la tuer. Elle lui dit que prendre l’entreprise en otage ne résoudra pas ses problèmes. Boris lui dit que si elle n’est pas contente, elle n’a qu’à vendre. Elisabeth promet qu’elle ne cédera jamais !

Pablo est avec Noura, Charlotte et Achille. Ils se réjouissent de faire la fête. Et Pablo annonce qu’il a pris des bières et des bouteilles, malgré les recommandations de son père et sa belle-mère. De son côté, Hugo s’inquiète… Il veut appeler mais Sabine lui déconseille, mais elle annonce avoir mis des caméras dans le salon pour surveiller. Il trouve ça génial mais Sabine explique que c’était une blague ! Elle lui recommande de lui faire confiance.

Alain est aux petits soins avec Elisabeth, qui ne se sent pas bien. Ça lui fait mal pour Boris, elle ne s’y attendait pas. Elle veut pas se laisser faire mais Alain s’inquiète.

Eliott appelle Muriel, il a apprécié sa visite avec Toma et lui parle des prochaines dates. Il se montre compréhensif si elle a quelque chose à prévoir. Muriel décline, il lui demande si ça va il trouve qu’elle a une petite voix. Elle assure que ça va. Eliott est en réalité face à chez elle et il l’observe en se frottant les mains !

La fête bat son plein, Achille veut rentrer car ils se lèvent tôt demain mais Charlotte refuse. Achille n’apprécie pas et s’en va sans elle. Il est dans le bus quand Noura l’appelle pour lui dire de revenir, Achille refuse. Il n’a pas aimé que Charlotte lui parle mal devant tout le monde.

Bernier annonce à Claudine qu’il n’a rien trouvé en espionnant Elisabeth. Il est convaincu qu’elle n’a rien fait, elle pense elle-même que Catherine a voulu la tuer. Bernier pense qu’elle fait fausse route, quelqu’un d’autre a du piéger Catherine !

Pablo range tout après la fête. Charlotte est mal après sa dispute avec Achille. Au même moment, Achille est dans la rue et pleure.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.