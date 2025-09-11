Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Brive-la-Gaillarde après le passage du chef ? (11 septembre)



Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant « La Grenouille » à Saint-Vrain le 11 septembre 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Amina dans son restaurant à Brive-la-Gaillarde.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Publicité





Philippe Etchebest était dans ce restaurant, « Les Barriques » il y a quelques semaines. Le restaurant est toujours ouvert mais on peut dire que le passage du chef ne semble pas avoir changé grand chose ! En effet, les avis négatifs continuent de s’enchainer aussi bien sur TripAdvisor que sur Google.

« Si Etchebest est passé il peut revenir en URGENCE absolue. » peut-on lire d’un client venu il y a une semaine. « L’aumôniere d’effilochee de canard ainsi que la tarte tatin, c’était moyen et trop cher pour ce qui est servi dans l’assiette. » affirme un autre.



Publicité





« Ce restaurant est une catastrophe au pays de la bonne bouffe. Tout baigne dans l’huile et vous arrive froid. Si vous aimez le brûlé et l’huile froide, c’est le bon emplacement. Le magret est presque impossible à couper parce qu’il n’est pas denervé.

Aucune pâtisserie faite maison. » a écrit un client sur Google récemment.

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.