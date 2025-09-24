Un Si Grand Soleil Spoiler : Pauline entre la vie et la mort, Léo découvre tout (épisode du 26 septembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1758 du 26 septembre 2025 – Pauline va être hospitalisée d’urgence, entre la vie et la mort, dans quelques jours dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et pour cause, elle a été retrouvée inconsciente à son domicile, après ce qui ressemble à une mauvaise chute.











Yann et Thierry se rendent sur place alors qu’Elise n’a rien dit quand elle a entendu leur nom… Ils interrogent Léo, qui assure avoir passé la nuit dans un bar après qu’ils se soient disputés la veille. Il dit qu’elle allait très bien quand il est parti.

Pauline est hospitalisée d’urgence et Janet explique à Léo que son état est très grave. Pauline est plongée dans un coma de stade 3 et son pronostic vital est engagé.

Plus tard, Janet appelle Clément pour le prévenir : elle a fini son rapport sur Pauline et pour elle il ne peut pas s’agir d’une chute accidentelle ! Pauline a donc été agressée.



A l’hôpital, Léo découvre les messages d’Elodie sur le téléphone de sa femme… Quand elle débarque après qu’Elise l’ait prévenue, Elodie se fait envoyer sèchement balader par Léo…

