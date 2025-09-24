

La Grande Librairie du 24 septembre 2025





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 24 septembre 2025 : invités et sommaire

Quelle place reste-t-il à l’écrivain face au tumulte du monde ? Cette semaine, La Grande Librairie explore notre besoin de fiction et d’humanité, aujourd’hui comme demain. Augustin Trapenard accueille Laurent Gaudé, Fabrice Humbert, Céline Minard, Rachid Benzine et Marie Semelin.

📚 MARIE SEMELIN – Les certitudes (JC Lattès)

Et si l’une des missions de la littérature était justement de bousculer nos certitudes ? C’est ce que propose le premier roman de la journaliste Marie Semelin, Les certitudes (JC Lattès). Un récit impressionnant, construit comme un puzzle, qui explore avec justesse et sensibilité le conflit interminable entre Israël et la Palestine depuis plus de soixante-dix ans.



📚 RACHID BENZINE – L’homme qui lisait des livres (Julliard)

Au cœur de Gaza, sous les bombes, un photographe français rencontre un vieux libraire. Celui-ci lui confie l’histoire de sa famille et de son pays. Dans L’homme qui lisait des livres (Julliard), l’écrivain et politologue Rachid Benzine signe un hommage bouleversant au pouvoir des mots et à un peuple dépossédé de tout.

📚 CÉLINE MINARD – Tovaangar (Rivages)

Connue pour avoir exploré le western, la féerie ou encore la fresque baroque, Céline Minard s’aventure cette fois dans la science-fiction. Avec Tovaangar (Rivages), elle nous plonge dans un monde en pleine mutation, au milieu des ruines d’un Los Angeles disparu, où la nature elle-même prend la parole.

📚 LAURENT GAUDÉ – Zem (Actes Sud)

L’un des grands événements de cette rentrée littéraire ! Après le succès de Chien 51 (Actes Sud), bientôt adapté au cinéma, Laurent Gaudé en propose une suite saisissante : Zem (Actes Sud). Lauréat du prix Goncourt en 2004, l’auteur signe ici un vibrant plaidoyer pour la résistance.

📚 FABRICE HUMBERT – De l’autre côté de la vie (Calmann-Lévy)

Dans De l’autre côté de la vie (Calmann-Lévy), Fabrice Humbert poursuit son exploration de la violence contemporaine. Sur fond de guerre civile en France, un père tente de fuir avec ses deux enfants pour préserver leur part d’innocence. Un roman haletant, aux accents de conte, qui tend au lecteur un miroir glaçant.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 24 septembre 2025 à 21h sur France 5.