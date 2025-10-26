

Grands reportages du 26 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 26 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Changement de proprietaires – Saison 4 / Episode 2 » (inédit)

Dans ce deuxième épisode de « Changement de propriétaires », l’émission nous plonge au cœur des espoirs et des défis de plusieurs familles aux quatre coins de la France.

En Bourgogne, Vanessa et Vincent redoublent d’efforts pour transformer leur château en chambres d’hôtes. Malgré son handicap, Vincent participe activement aux travaux tout en essayant de vendre leur ancien magasin de pièces détachées pour moto. Mais un coup dur vient compliquer leur quotidien : des fuites ont endommagé sa précieuse collection de flippers, dont certaines machines valent jusqu’à 15 000 euros.



Dans le Sud-Ouest, Justine et Stephen, Québécois installés en France, vivent leurs premières vendanges et se préparent à accueillir leur premier enfant. Entre deux rangs de vignes, une question les amuse : leur bébé parlera-t-il avec l’accent du Québec ou celui du Sud-Ouest ?

À Dunkerque, Pierre et Chloé, à peine âgés de vingt ans, rêvent de quitter leur appartement en centre-ville pour une maison à la campagne. Malgré le poids d’un emprunt sur vingt ans, ils espèrent trouver un coin de paradis, loin du tumulte urbain.

Enfin, en Ardèche, Coralie et Maxime ont entrepris de donner une seconde vie à l’ancienne agence de la Banque de France d’Annonay, qu’ils transforment en auberge de jeunesse. Passionnés de rénovation, ils se lancent dans une mission insolite : ouvrir les anciens coffres-forts avec l’aide d’une ex-employée. Leur projet, ambitieux et plein de charme, séduit déjà randonneurs et cyclistes, même si la tâche s’annonce colossale.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Des hôteliers pas comme les autres » (rediffusion)

La France compte plus de 17 000 hôtels, souvent intégrés à de grands groupes. Mais chaque année, des passionnés se lancent dans l’aventure de l’hôtel “pas comme les autres”. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces audacieux qui réinventent l’hôtellerie avec un même objectif : préserver l’âme des lieux tout en leur offrant une nouvelle vie.

À Béziers, Tatiana transforme l’ancienne prison de la ville en hôtel 3 étoiles, une première en France. Soucieuse de conserver l’identité des 35 cellules, elle mise sur une décoration soignée et des meubles chinés. À l’approche de l’ouverture, un défi demeure : convaincre les clients de séjourner dans un lieu au passé carcéral.

En Toscane, Guillaume et Frédéric, déjà à la tête de plusieurs hôtels atypiques, s’attaquent à la rénovation d’une maison de maître classée. Entre normes italiennes contraignantes et travaux à répétition, la course contre la montre est lancée : l’ouverture doit coïncider avec un mariage de 70 convives.

En Bretagne, Martin, 36 ans, veut redynamiser la côte d’Émeraude. Après avoir transformé le château du Nessay en hôtel haut de gamme, il ouvre boulangeries et pâtisseries pour faire vivre la région toute l’année. Mais ses investissements colossaux le placent face à un enjeu vital : séduire les habitants pour assurer la pérennité de son rêve.