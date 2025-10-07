« Appel à témoins » du 7 octobre : au sommaire ce soir sur M6



Appel à témoins du 7 octobre 2025, le sommaire Ce mardi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro en direct de « Appel à témoins ».





Appel à témoins du 7 octobre 2025 : le sommaire

Disparition inquiétante de Michèle Gaborieau, 56 ans

Le 10 juin 1999, Michèle Gaborieau, ancienne employée d’Air France tout juste retraitée, dîne avec son mari Jean-Michel dans un restaurant du 13ᵉ arrondissement de Paris. Le couple, alors en pleine séparation, devait discuter de son avenir. Pourtant, selon le mari, la soirée aurait pris une tournure inattendue et se serait terminée sur des retrouvailles empreintes de tendresse. Mais après ce dîner, chacun devait rentrer chez soi… et Michèle disparaît. Elle ne donnera plus jamais signe de vie, et sa voiture restera introuvable.

Des années plus tard, leur fille Céline, qui a mené sa propre enquête, est persuadée que son père n’a pas agi seul pour faire disparaître sa mère. Si Jean-Michel est aujourd’hui décédé, elle est convaincue que son complice, lui, est toujours en vie. Elle compte sur Appel à témoins pour que la vérité éclate enfin.

Mort mystérieuse de Laurent Journiac, 45 ans

Le 5 mai 2014, le corps sans vie de Laurent Journiac est découvert nu, enfermé dans le coffre de sa voiture garée dans une ruelle de Clermont-Ferrand (63). C’est un policier, intrigué par le véhicule mal stationné dont la plaque correspond à celle d’une voiture signalée disparue, qui fait la macabre découverte.

Laurent Journiac, mécanicien fraiseur, avait disparu trois semaines plus tôt après une soirée passée chez sa compagne. Que s’est-il passé pour cet homme sans histoires ? L’hypothèse d’un acte criminel s’impose rapidement, mais pendant plusieurs semaines, les enquêteurs ne trouvent aucune piste. Jusqu’à ce que la compagne de la victime attire leur attention par ses déclarations troublantes.

La famille de Laurent espère aujourd’hui que de nouveaux témoins, parmi les proches du couple ou toute personne présente le soir de la disparition, se manifesteront pour aider à faire avancer l’enquête.



Disparition mystérieuse de Frédéric Derlot, 50 ans

Le 26 août 2018, Frédéric Derlot, 50 ans, disparaît à Novel, en Haute-Savoie (74). Ce sportif aguerri, qui profitait de quelques jours de vacances seul avant la reprise du travail, avait prévenu ses proches qu’il partait pour une randonnée d’une journée. Mais il ne reviendra jamais de cette excursion, dont il connaissait pourtant parfaitement le parcours.

Pour les enquêteurs, il s’agirait d’un accident en montagne. Mais sa famille et ses amis doutent : selon eux, d’autres pistes sérieuses n’ont pas été explorées.

Appel à témoins lance un nouvel appel à ceux qui ont connu Frédéric — collègues, amis ou randonneurs croisés ce jour-là — afin qu’ils livrent enfin ce qu’ils savent sur les événements du 26 août 2018.

