« Section de recherches » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (23 octobre 2025)

Par /

Publicité

« Section de recherches » du 23 octobre 2025 – La série de TF1 « Section de recherches » est de retour ce jeudi soir pour un nouvel épisode inédit intitulé « Neige sang ».


A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.

« Section de recherches » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (23 octobre 2025)
Capture TF1


Publicité

« Section de recherches » – histoire de l’épisode « Neige sang »

Alors que Martin Bernier profite de vacances aux sports d’hiver en compagnie de Lucas, Jeanne, Vicky et Hannah — une amie de Jeanne, commandante de gendarmerie —, un drame vient troubler leur séjour : un corps est retrouvé au pied de la pittoresque église du village de Bonneval. L’occasion rêvée pour Bernier de reprendre du service, cette fois sous couverture, aux côtés d’Hannah. Mais qui pouvait bien en vouloir à Charles Maurois, ancien architecte parisien venu chercher la tranquillité dans ce village montagnard ?

Le casting

Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat (Jeanne Lorieux), Félicité Chaton (Victoire Cabral (Vicky)), Claire Borotra (Hannah Whihem), Stéphanie Fatout (Chloé), Shemms Audat (Paola), François-Dominique Blin (Thomas), Renaud Leymans (Yvon), Marie Mallia (Olga), Marion Noone (Alice), Bob Levasseur (Jérôme), Thibault Vilette (Enzo), Fatah Boudia (Abbé Clément), Audrey Perrin (Astrid), Nicolas Sartous (Arthur), Lionel Borla (Charles)


Publicité

VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir

A LIRE AUSSI
« Un Noël top secret » : votre téléfilm de Noël ce 22 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Un Noël top secret » : votre téléfilm de Noël ce 22 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 22 octobre : Cyprien se loupe et se retrouve face à une nouvelle étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 22 octobre : Cyprien se loupe et se retrouve face à une nouvelle étoile mystérieuse
Audiences 21 octobre 2025 : « Harry Potter » leader, « La France a un incroyable talent » en hausse
Audiences 21 octobre 2025 : « Harry Potter » leader, « La France a un incroyable talent » en hausse
« S.W.A.T. » du 22 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1
« S.W.A.T. » du 22 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1


Publicité


Retour en haut