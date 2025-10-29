Ici tout commence du 29 octobre : Carla retrouve le mémoire (résumé + vidéo épisode 1295 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 29 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1295 – Carla est perdue mais ce soir, elle va finalement retrouver la mémoire dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». C’est aux côtés de Bérénice que la jeune femme va avoir un électrochoc !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 29 octobre – résumé de l’épisode 1295

À l’Institut, Carla s’excuse auprès de Jim de l’avoir embrassé sans prévenir. Elle lui avoue qu’il est devenu très important pour elle, mais Jim lui rappelle qu’elle n’est pas amoureuse de lui. Carla reconnaît que ses sentiments pour Bérénice ne sont pas revenus et redoute qu’ils ne reviennent jamais. Craignant de décevoir son entourage, elle décide de rentrer à Angers le soir même.

Pendant ce temps, Joséphine confie à Constance et Bérénice avoir vu Carla embrasser Jim. Peu après, Bérénice reçoit un message de Jim, qui lui explique que Carla est perdue et l’incite à lui parler avant son départ.



Publicité





De son côté, Carla surprend Mattéo et Gary parler d’elle. Ils compatissent avec Bérénice et estiment que ce qui arrive à Carla est un juste retour de karma. Troublée, Carla interroge Rose et Clotilde sur son comportement passé. Elles lui répondent franchement : elle n’a pas beaucoup changé, sauf avec Bérénice, auprès de qui elle se montrait vraiment elle-même.

Ces mots poussent Carla à revoir Bérénice. Celle-ci l’accueille à la coloc, décorée de guirlandes et de photos de leurs souvenirs. Elle lui fait écouter d’anciens messages où Carla lui disait combien elle tenait à elle. Émue, Carla sort prendre l’air.

Bérénice la rejoint. Carla avoue qu’elle ne se souvient toujours de rien et préfère renoncer pour ne plus lui faire de mal. Bérénice accepte, affirmant qu’elle l’aimera toujours. Touchée, Carla la serre dans ses bras, puis des souvenirs lui reviennent. Elle demande à Bérénice de l’embrasser — un baiser qui ravive leur amour et lui rend la mémoire.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Clotilde cache quelque chose, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025

Ici tout commence du 29 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.