Audiences talks du 15 octobre 2025 : Natalie Portman booste Quotidien



Publicité





Audiences talks du mercredi 15 octobre 2025 – Hier soir, la compétition des talks d’access a une nouvelle fois tourné à l’avantage de Yann Barthès sur TMC. « Quotidien » conserve sa place de leader, tandis que Cyril Hanouna maintient un bon niveau sur W9 avec « Tout beau, tout n9uf ». De son côté, Anne-Élisabeth Lemoine reste stable sur France 5.











Publicité





Sur TMC, « Quotidien » a rassemblé un large public tout au long de la soirée alors que Yann Barthès recevait Natalie Portman. La première partie, diffusée entre 19h21 et 20h04, a réuni 1,04 million de téléspectateurs, soit 6,4 % de part d’audience. La deuxième, entre 20h12 et 21h04, a séduit 1,26 million de fidèles (6,4 %), avant une belle fin d’émission entre 21h04 et 21h19 avec 1,92 million de téléspectateurs, représentant 9,9 % du public. Des chiffres stables qui permettent à TMC de conforter sa domination sur la case.

En face, Cyril Hanouna continue de bien s’en sortir sur W9 avec son talk « Tout beau, tout n9uf ». La première partie, diffusée entre 19h45 et 20h14, a attiré 1,07 million de téléspectateurs (5,9 %), avant de grimper à 1,28 million (6,4 %) lors de la deuxième partie (20h20-21h02). Le programme a ensuite culminé à 1,67 million de curieux (8,6 %) entre 21h02 et 21h17. Des résultats solides qui confirment la bonne installation de l’émission, désormais bien identifiée du public.

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine reste dans une belle dynamique. « C à vous », diffusé entre 18h57 et 19h50, a séduit 1,18 million de téléspectateurs, soit 8,2 % de part d’audience. En revanche, « C à vous, la suite » reste plus en retrait avec 656.000 personnes (3,3 %) entre 20h04 et 20h48, avant de remonter à 960.000 téléspectateurs (4,9 %) jusqu’à 21h03.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie