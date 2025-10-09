Audiences talks du 8 octobre 2025 : Quotidien en grande forme, loin devant « Tout beau, tout n9uf »

Audiences talks du mercredi 8 octobre 2025 – La bataille des talks d’access se poursuivait hier soir, mercredi 8 octobre 2025, marquée par une nette domination de Yann Barthès sur TMC. « Quotidien » s’impose une nouvelle fois comme le leader incontesté de la tranche, avec une forte hausse en fin d’émission.


La première partie, diffusée entre 19h22 et 20h06, a attiré 960.000 téléspectateurs, soit 5,7 % de part d’audience. La deuxième partie, proposée entre 20h10 et 21h00, a réuni 1,19 million de fidèles (5,8 %). Le talk a ensuite explosé en fin de diffusion, entre 21h00 et 21h15, avec 2,23 millions de téléspectateurs, représentant 11,7 % du public. Un pic qui confirme la puissance du programme sur la cible des jeunes et des urbains.

Face à TMC, Cyril Hanouna poursuit sa montée en puissance sur W9 avec « Tout beau, tout n9uf ». L’émission, qui mêle divertissement et actualité, reste stable et confirme son ancrage dans la grille. La première partie, entre 19h46 et 20h09, a séduit 927.000 curieux (5 %), la deuxième, entre 20h19 et 21h02, a convaincu 1,06 million de téléspectateurs (5,2 %), avant une belle progression à 1,72 million (9 %) entre 21h02 et 21h17. Des chiffres solides pour W9 mais largement derrière TMC.

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine reste à un bon niveau avec « C à vous ». Le magazine, diffusé entre 18h57 et 19h50, a réuni 1,22 million de téléspectateurs, soit 8,5 % de part de marché. En revanche, « C à vous, la suite » s’affiche en baisse : 624.000 téléspectateurs (3 %) entre 20h03 et 20h47, puis 845.000 (4,3 %) sur la dernière partie jusqu’à 21h03.


