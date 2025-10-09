Plus Belle La Vie du 9 octobre 2025 : Jean-Paul dérape face à Ulysse (résumé + extrait vidéo épisode 438 en avance)



Plus belle la vie du 9 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 438 de PBLV – Jean-Paul va déraper face à Ulysse ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Idriss va alors prendre la suite avec Ariane tandis qu’Ophélie et Apolline réussissent à s’échapper.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 octobre 2025 – résumé de l’épisode 438

Jean-Paul et Ariane reprochent à Ulysse sa vidéo. Très remonté, Jean-Paul s’énerve et l’accuse d’avoir mis Ophélie en danger, allant jusqu’à l’insulter. Patrick doit intervenir pour calmer la situation. Il recadre ensuite Jean-Paul, lui rappelant qu’ils doivent rester irréprochables. Il souligne aussi que ce n’est pas la première fois que Jean-Paul perd son sang-froid avec Ulysse Kepler. Furieux, Jean-Paul quitte la pièce en claquant la porte. Patrick confie alors la suite de l’enquête à Ariane et Idriss.

Pendant ce temps, le ravisseur se prépare à incendier la pièce où sont retenues Ophélie et Apolline. Il répand de l’essence au sol tout en parlant au téléphone, affirmant qu’il « prend les choses en main ». Terrifiée, Apolline dit à Ophélie qu’elles doivent fuir avant qu’il ne soit trop tard. Elle a trouvé une lame et la lui tend.



Jean-Paul, Ariane et Idriss font le point sur l’enquête. Idriss révèle qu’il connaît Florian Denelle : il l’avait arrêté il y a trois ans pour séquestration. Il pense cependant que Denelle n’est qu’un exécutant et qu’un troisième homme tire les ficelles. Peu après, Idriss fait un rapport à Ariane. La mère de Denelle n’a plus de nouvelles de son fils depuis le 30 septembre, jour de l’enlèvement. De son côté, Ariane a fait analyser les enregistrements des conversations avec les ravisseurs : les sons d’oiseaux en fond indiquent qu’ils se trouvent en forêt.

Pendant ce temps, Ophélie parvient à scier les liens d’Apolline. Elle la supplie ensuite de la libérer à son tour, mais Apolline, épuisée, n’y parvient pas. Elle finit par sortir et revient avec un sécateur, réussissant à la délivrer. Les deux femmes s’échappent, mais Florian les rattrape en pleine forêt. Ophélie s’enfuit pour détourner son attention, permettant à Apolline de se cacher. Florian neutralise Ophélie et se met à la recherche d’Apolline, criant qu’elle n’a aucune chance. Il passe tout près d’elle… sans la voir.

De son côté, Alice Bataille retrouve Louis et lui apprend que le juge d’application des peines a validé son changement d’adresse. Louis demande quand il pourra retirer son bracelet électronique, mais l’avocate lui répond qu’ils attendront de voir comment il s’adapte à sa nouvelle vie. De son côté, Barbara, rayonnante, annonce à Thomas que Louis va désormais vivre avec elle. Thomas l’interroge sur Jennifer, mais Barbara explique qu’elle préfère lui laisser encore du temps. En attendant, elle et Louis vont partager le même toit.

Louis rejoint Barbara avec ses affaires. Elle lui remet les clés de l’appartement, déjà doublées. Soudain, Barbara reçoit un message de Claire : son père vient de faire un nouvel AVC. Bouleversée, elle doit partir en urgence en Bretagne. Elle demande à Louis d’aller chercher Yaël à l’école et de l’emmener avec elle, regrettant de manquer leur installation commune.

Morgane tente d’apaiser les tensions avec sa sœur, qui la tient toujours pour responsable de ses malheurs. Pour renouer le lien, Morgane lui offre un bracelet identique à celui que leurs parents leur avaient donné dans leur enfance. Plus tard, Steve remarque le bracelet de Laura et s’étonne qu’elle porte ce genre de bijou. Elle lui en explique alors la signification.

