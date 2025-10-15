« Belles-mères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 15 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Belles-mères Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 15 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Belles-mères Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Belles-mères Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Fraîchement retraitée, Barbara Harrison décide de s’investir dans le comité de Noël pour rester active. Perfectionniste et rigoureuse, elle ne tarde pas à entrer en désaccord avec Kath Stone, la responsable du groupe, au tempérament bien plus décontracté. Mais leur querelle se complique le jour où elles apprennent que leurs enfants, Shane et Lauren, vivent une histoire d’amour.



Avec : Caroline Rhea (Kath Stone), Beth Broderick (Barbara Harrison), Jon McLaren (Shane Harrison), Maxine Denis (Lauren Stone)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Noël Actually ».

« Noël Actually » : l’histoire et le casting

Au cœur des monts Adirondacks, l’hôtel Treeline accueille les vacanciers dans une ambiance chaleureuse. L’établissement, tenu par Holly et son père Tom, ne désemplit pas en cette période de fêtes. En pleine effervescence de la semaine de Noël, Holly voit débarquer Kevin, son ami d’université qu’elle n’a pas revu depuis quinze ans… et qui, à l’époque, comptait bien plus qu’elle ne voulait l’admettre.

Avec : Melissa Joan Hart (Holly Anderson), Markie Post (Tay), Ted McGinley (Duffy Johnson), Ricardo Chavira (Kevin Portillo)