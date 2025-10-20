Un Si Grand Soleil Spoiler : Eliott entre la vie et la mort, Eve disparait (épisode du 22 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1776 du 22 octobre 2025 – Les choses vont tourner au drame pour Eliott dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Eliott a replongé dans du trafic de drogue, il se fait tirer dessus sous les yeux de sa mère !











Eve veut appeler les secours mais Eliott lui ordonne de raccrocher. Avec une plaie par balle, les pompiers préviendront la police. Eve emmène alors Eliott auprès de Charles, à la clinique vétérinaire. Mais Charles souligne le danger, la balle n’étant pas ressortie… Il faut l’enlever et il n’est pas équipé pour !

Sauf qu’Eliott ne laisse pas le choix à son ami : soit il l’opère, soit il peut le laisser mourir ! Charles finit par accepter et réussit à enlever la balle…

Pendant ce temps là, Alex alerte Manu : ils ont été alerté de coups de feu devant le garage d’Eliott ! Manu s’inquiète et essaie de joindre Eve, qui devrait rejoindre son fils. Elle est sur messagerie directement… Le lendemain au commissariat, Manu partage son inquiétude avec Alex : il n’a pas réussi à joindre Eve, qui lui a simplement dit être avec Eliott par message.



Le soir, Manu la retrouve à la maison et Eve le supplie de protéger son fils…

