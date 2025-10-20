Un Si Grand Soleil Spoiler : Eliott entre la vie et la mort, Eve disparait (épisode du 22 octobre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1776 du 22 octobre 2025 – Les choses vont tourner au drame pour Eliott dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Eliott a replongé dans du trafic de drogue, il se fait tirer dessus sous les yeux de sa mère !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Eliott entre la vie et la mort, Eve disparait (épisode du 22 octobre)
Eve veut appeler les secours mais Eliott lui ordonne de raccrocher. Avec une plaie par balle, les pompiers préviendront la police. Eve emmène alors Eliott auprès de Charles, à la clinique vétérinaire. Mais Charles souligne le danger, la balle n’étant pas ressortie… Il faut l’enlever et il n’est pas équipé pour !

Sauf qu’Eliott ne laisse pas le choix à son ami : soit il l’opère, soit il peut le laisser mourir ! Charles finit par accepter et réussit à enlever la balle…

Pendant ce temps là, Alex alerte Manu : ils ont été alerté de coups de feu devant le garage d’Eliott ! Manu s’inquiète et essaie de joindre Eve, qui devrait rejoindre son fils. Elle est sur messagerie directement… Le lendemain au commissariat, Manu partage son inquiétude avec Alex : il n’a pas réussi à joindre Eve, qui lui a simplement dit être avec Eliott par message.


Le soir, Manu la retrouve à la maison et Eve le supplie de protéger son fils…

