Décès de Brigitte Bardot : ses funérailles auront lieu mercredi à Saint-Tropez

Par /

Publicité

Les funérailles de Brigitte Bardot auront lieu mercredi à Saint-Tropez. La cérémonie d’adieu à l’actrice se déroulera mercredi 7 janvier à 11 heures, a-t-on appris ce lundi. Elle sera retransmise sur écrans géants afin de permettre au public d’y assister.


Dès de Brigitte Bardot : ses funérailles auront lieu mercredi à Saint-Tropez
Capture BFM TV


Publicité

Après la cérémonie, l’inhumation aura lieu au cimetière, dans la plus stricte intimité et à l’abri des regards. Un hommage ouvert à tous sera ensuite organisé au Pré des Pêcheurs, dans un espace aménagé en bord de mer, lieu emblématique de la ville chère à l’actrice.

Concernant les personnalités, le président Emmanuel Macron ne sera pas présent, a-t-il été précisé. En revanche, Marine Le Pen a annoncé qu’elle ferait le déplacement « à titre personnel » pour assister aux obsèques de l’ancienne star du cinéma français.

Brigitte Bardot, décédée à l’âge de 91 ans le 28 décembre, avait fait de Saint-Tropez son refuge depuis plusieurs décennies, loin des projecteurs, consacrant ses dernières années à la défense de la cause animale.


Publicité

A LIRE AUSSI
« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (1er janvier)
« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (1er janvier)
« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (29 décembre)
« Viva Maria ! » : histoire et interprètes du film avec Brigitte Bardot ce soir sur France 3 (1er janvier)
France 2 déprogramme « Gran Turismo » pour rendre hommage à Brigitte Bardot
France 2 déprogramme "Gran Turismo" pour rendre hommage à Brigitte Bardot
Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Dès de Brigitte Bardot : ses funérailles auront lieu mercredi à Saint-Tropez


Publicité


Retour en haut