C à vous du 20 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Pas de direct cette semaine pour les fidèles du talk show de France 5 « C à vous ». Anne-Elisabeth Lemoine et toute son équipe prennent une semaine de vacances bien méritée.











Dès ce lundi soir, France 5 proposera une série de best-of retraçant les meilleurs moments de la saison : interviews marquantes, séquences cultes et fous rires en plateau seront au programme pour accompagner les téléspectateurs jusqu’à la fin de la semaine.

Le talk-show retrouvera ensuite sa formule habituelle, en direct et en public, dès le lundi 27 octobre à 19h, avec de nouveaux invités et l’actualité chaude du moment.

Une courte pause donc, avant de reprendre le rythme quotidien et les débats animés qui font le succès de C à vous chaque soir sur France 5.



