Les Cinquante du 20 octobre : quels joueurs vont intégrer l’équipe Blanche ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 46)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 46 du lundi 20 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 46 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Laura M. pleure à cause du comportement de Simon.











Laura décide d’aller parler à Simon. Ils s’expliquent et Laura avoue avoir des sentiments pour lui… Mais il n’est pas prêt à s’engager et elle lui fait peur.

Le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour le second grand jeu. Les Blancs et les Rouges se préparent et se rendent dans l’arène, plus motivés que jamais. Il annonce que cette fois, à la clé : 2 nouveaux joueurs dans l’équipe gagnante ! Et il s’agit du dernier jeu avant l’Affrontement.

Les joueurs découvrent des ballons, il s’agit de les garder dans un carré. Et c’est les Blancs qui remportent encore la victoire et qui vont donc accueillir deux nouveaux joueurs ! Les Rouges sont évidemment très déçus.



SPOILER qui va intégrer le jeu dans l’équipe Blanche ?

Dans l’épisode de demain, on découvre les deux joueurs qui reviennent et intègrent l’équipe Blanche : Martika et Perle !

Les Cinquante, le replay du 20 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 46 ce lundi 20 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 21 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 47.