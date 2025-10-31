C à vous du 31 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 31 octobre 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Accords de 1968, populismes, 1 an de Donald Trump… Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019) et en Israël (2003-2006) est l’invité de C à vous. Il publie « Leçons de diplomatie – La France face au monde qui vient » aux éditions Tallandier.

🔵 Affaire Epstein : le Roi Charles III retire au Prince Andrew ses titres royaux. On en parle avec Jérôme Carron, grand reporter au magazine “Point de Vue”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Yann Arthus-Bertrand, pour son livre « France, un album de famille » (Actes Sud)

📖 Laurent Mariotte, pour son livre “Une année en cuisine” (Solar)

📖 Laurent Romejko, pour son livre « Quand le ciel fait des histoires », (Plon)

📺 Maya Lauqué, pour l’émission « Télématin » sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 31 octobre 2025 à 19h sur France 5.