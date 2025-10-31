Un Si Grand Soleil Spoiler : Muriel dit tout à la police, Boris s’accuse du meurtre d’Eliott ! (épisode du 4 novembre)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1785 du 4 novembre 2025 – Coup de tonnerre dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ! Dans quelques jours, alors que Boris et Muriel ont été arrêtés par la police, Muriel va finalement raconter toute la vérité tandis que Boris va s’accuser du meurtre.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Muriel dit tout à la police, Boris s'accuse du meurtre d'Eliott ! (épisode du 4 novembre)
Capture FTV


Publicité

Au commissariat, alors qu’Alex confronte Muriel suite bornage de son téléphone sur le lieu du crime, elle raconte enfin la vérité. Quand elle est rentrée chez elle en urgence suite au malaise de Boris, elle a découvert qu’Eliott avait enlevé leur fils, Toma. Paniquée, elle a appelé Charles pour savoir s’il savait où était Eliott… Il lui a alors donné l’adresse de sa planque.

Sur place, Muriel a retrouvé Eliott mort. Toma était dans la voiture entrain de pleurer, elle l’a récupéré et elle a pris la fuite ! Alex ne comprend pas qu’elle n’ait pas appelé la police, elle explique avoir paniqué !

Mais coup de tonnerre, alors que Charles confirme que Muriel l’a appelé et qu’il lui a bien donné l’adresse de la planque d’Eliott, Boris veut de nouveau parler à la police : assisté de Florent, son avocat, il annonce que c’est lui qui a tué Eliott !


Publicité

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur la mort d’Eliott éclate, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil du 31 octobre : Eve dit adieu à Eliott, Louis et Thaïs s’en vont (résumé épisode 1783 en avance)
Un Si Grand Soleil du 31 octobre : Eve dit adieu à Eliott, Louis et Thaïs s'en vont (résumé épisode 1783 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris et Muriel soupçonnés et arrêtés par la police ! (épisode du 3 novembre)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris et Muriel soupçonnés et arrêtés par la police ! (épisode du 3 novembre)
Un Si Grand Soleil du 30 octobre : Boris hanté par Eliott, que cache-t-il ? (résumé épisode 1782 en avance)
Un Si Grand Soleil du 30 octobre : Boris hanté par Eliott, que cache-t-il ? (résumé épisode 1782 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : la police fait une découverte choc sur Eliott (épisode du 31 octobre)
Un Si Grand Soleil Spoiler : la police fait une découverte choc sur Eliott (épisode du 31 octobre)


Publicité


Retour en haut