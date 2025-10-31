Un Si Grand Soleil Spoiler : Muriel dit tout à la police, Boris s’accuse du meurtre d’Eliott ! (épisode du 4 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1785 du 4 novembre 2025 – Coup de tonnerre dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ! Dans quelques jours, alors que Boris et Muriel ont été arrêtés par la police, Muriel va finalement raconter toute la vérité tandis que Boris va s’accuser du meurtre.











Au commissariat, alors qu’Alex confronte Muriel suite bornage de son téléphone sur le lieu du crime, elle raconte enfin la vérité. Quand elle est rentrée chez elle en urgence suite au malaise de Boris, elle a découvert qu’Eliott avait enlevé leur fils, Toma. Paniquée, elle a appelé Charles pour savoir s’il savait où était Eliott… Il lui a alors donné l’adresse de sa planque.

Sur place, Muriel a retrouvé Eliott mort. Toma était dans la voiture entrain de pleurer, elle l’a récupéré et elle a pris la fuite ! Alex ne comprend pas qu’elle n’ait pas appelé la police, elle explique avoir paniqué !

Mais coup de tonnerre, alors que Charles confirme que Muriel l’a appelé et qu’il lui a bien donné l’adresse de la planque d’Eliott, Boris veut de nouveau parler à la police : assisté de Florent, son avocat, il annonce que c’est lui qui a tué Eliott !



