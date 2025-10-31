« Mariage royal pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 31 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Mariage royal pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 31 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un Noël hors du temps ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Mariage royal pour Noël » : l’histoire, le casting (rediffusion)

Felicity, organisatrice de mariages, est mandatée par sa patronne pour planifier les noces d’une princesse. Sur place, elle fait la connaissance de Vincent, le frère de la future mariée et héritier du trône malgré lui, promis à épouser une princesse selon la tradition. Mais la magie de Noël parviendra-t-elle à bouleverser les coutumes séculaires du royaume ?

Avec : Kathryn Davis (Felicity), Riley Neldam (Vincent), Marley Quinlan-Gardner (Junie), Rebecca Finch (La princesse Juliette)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un cadeau royal pour Noël ».

« Un cadeau royal pour Noël » : l’histoire et le casting

Le prince Edmond, rarement présent au château, veut se faire pardonner de son absence en offrant un corgi à sa mère, la reine. Cependant, le petit chien n’est pas encore éduqué. Il fait alors appel à Cecily, une dresseuse passionnée qui cherche à récolter des fonds pour faire vivre son association.

Avec : Hunter King (Cecily), Jordan Renzo (Le prince Edmond), Frank Smith (Hobbs), Susannah De Wrixon (La reine Portia)