« Le pensionnat de la honte » : votre téléfilm inédit ce 7 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Le pensionnat de la honte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 7 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « Le pensionnat de la honte ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Le pensionnat de la honte » : l’histoire, le casting

Frankie, une adolescente placée en famille d’accueil, décroche une bourse lui permettant d’intégrer un prestigieux internat en Suisse. Ce qui s’annonce comme une opportunité exceptionnelle se transforme vite en cauchemar lorsqu’une de ses camarades est retrouvée assassinée. Très vite désignée comme principale suspecte, Frankie doit prouver son innocence tout en évoluant dans un milieu où chaque élève semble dissimuler de lourds secrets.



Publicité





Avec : Hannah Galway (Francesca « Frankie » Logan), Nicole Amber Farrugia (Jacqueline Brenet), Christina Cox (Miss Ainsworth), Ksenia Daniela Kharlamova (Annabelle Volkov)

Et à 16h, « Mia, 17 ans pour toujours » (rediffusion)

Mia Sheldon semble avoir tout pour elle. Belle, brillante et originaire d’Hawaï, la jeune femme vient d’être acceptée dans une prestigieuse école d’art à Paris. Sa mère, Laura, se réjouit de cette chance inespérée pour sa fille, orpheline de père. Sa meilleure amie, Bailey, partage sa joie, bien qu’elle redoute leur séparation. Mais le rêve vire au drame : un soir, Mia ne rentre pas à la maison, et son corps est retrouvé sans vie quelques jours plus tard. Rejetée par son beau-père, Bailey emménage alors chez Laura et lui confie que Mia cachait un petit ami, ainsi que des camarades de lycée qui la harcelaient. Dès lors, les soupçons de Laura se déplacent d’un suspect à l’autre, jusqu’à ce que le shérif lui révèle l’identité du véritable coupable.

Avec : Cerina Vincent (Laura), Emily Skinner (Bailey), Alexis Jayde Burnet (Mia), Brian Krause (Le shérif Douglas)