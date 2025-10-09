Demain nous appartient du 9 octobre : la série déprogrammée, Bart va-t-il démasquer Laurie ? Réponse !



Publicité





Demain nous appartient du 9 octobre 2025, déprogrammation de DNA – Exceptionnellement ce jeudi soir, TF1 déprogramme votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, la chaîne diffusera l’édition spéciale « Robert Badinter au Panthéon – Une conscience française ».











Publicité





Demain nous appartient du 9 octobre 2025 – déprogrammation

Mais la bonne nouvelle, c’est que votre série quotidienne sera de retour dès demain, vendredi 10 octobre 2025 à 18h30. Et TF1 a programmé un rattrapage la semaine prochaine, elle diffusera deux épisodes dès 18h30 le mercredi 15 octobre.

Bart démasque Laurie

Si vous êtes pressé d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans le prochain épisode vendredi soir, on peut déjà vous révéler que Bart va démasquer Laurie ! Alors qu’il a de sérieux soupçons, Bart va se rendre chez Laurie et il va comprendre qu’elle cache quelque chose… Son comportement est étrange. Et en fin de soirée, alors que Laurie vient de raccompagner Bart en voiture, il découvre son rétroviseur cassé et fait le lien avec l’accident d’Audrey.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une découverte choc ! (vidéo épisode du 14 octobre)



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.