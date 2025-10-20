Star Academy 2025 : les artistes invités du 2ème prime dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 2ème prime du samedi 25 octobre 2025 – Seulement deux jours après le prime de lancement de la Star Academy 2025, les académiciens ont appris aujourd’hui la liste des invités du deuxième prime !











Les académiciens auront le privilège de partager la scène avec des invités prestigieux :

🌞 Luiza, révélation de l’année, interprétera son tube « Soleil bleu »

🎸 Kyo fera vibrer le plateau avec « Le Graal »

💖 Amel Bent offrira un grand moment d’émotion avec « Le droit à l’erreur »

🎹 Benjamin Biolay chantera l’inoubliable « Ton héritage »

🌍 Lily Wood and The Prick revisiteront leur célèbre « Prayer in C »

C’est Fanny et Lucie, les répétitrices de l’émission, qui ont annoncé la nouvelle ce soir aux élèves. Les premières prises de tonalités ont d’ailleurs débuté, permettant d’identifier quels académiciens pourraient partager ces duos tant attendus.



Les duos définitifs seront dévoilés mercredi soir, juste après l’annonce des nominations. Une chose est sûre : ce deuxième prime s’annonce riche en émotions, en rencontres et en performances vocales mémorables !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochainee quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.