Ici Tout Commence spoilers : Bérénice sous le choc, Gaspard dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 20 au 24 octobre 2025)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 20 au 24 octobre 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur Carla. Alors qu’elle a dit oui à la demande en mariage de Bérénice, elle continue de cacher à sa fiancée qu’elle ne va pas bien… Elle fait semblant de manger et recrache tout quand Bérénice a le dos tourné. Et Bérénice va la surprendre entrain de se faire une injection ! Elle lui dit que c’est pour la robe… Bouleversée, Bérénice annonce à Carla qu’il n’y aura pas de mariage tant qu’elle n’ira pas mieux !

De son côté, Gaspard retrouve une ex, de retour à l’institut. Léonard les surprend entrain de flirter et il décide d’alerter Maya, qui trouve le comportement de Gaspard étrange…

Billie et Pénélope s’installent à la coloc alors qu’à l’institut, les choses ne s’arrangent pas entre Anaïs et Anouk…



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 1288) : Irritable, Carla monte sur ses grands chevaux. Face à Maya, Léonard ne tient pas sa langue. A L’atelier, Julia détourne l’attention de Jasmine.

Mardi 21 octobre 2025 (épisode 1289) : A L’institut, Carla fend l’armure. Avec Maya, Gaspard se fait prendre à son propre piège. De son côté, Anaïs prend Anouk en grippe.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 1290) : Face à Bérénice, Carla jette l’éponge. A la ferme, Gaspard fait place nette. En cours, Anouk retourne sa veste.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 1291) : Avec Carla, Rose et Bérénice tentent de sauver les meubles. En cours, Gaëtan met les élèves de côté. Pour leur part, Anaïs et Billie cherchent la perle rare.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 1292) : Chez les Leroy, Carla perd ses repères. En salle, Ferdinand relève le défi. De son côté, Pénélope pousse Gaëtan à revoir sa copie.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 20 au 24 octobre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici