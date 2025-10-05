

Grands reportages du 5 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 5 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Commissaires-priseurs : ventes d’exception et bonnes affaires », épisodes 3 et 4 (inédit)

Leur vie est une véritable quête du Graal : pour les commissaires-priseurs, chaque jour réserve son lot de surprises, entre collectionneurs passionnés, trésors cachés et rencontres inattendues. Après des mois d’enquête et de préparation, tout s’accélère lors des ventes, où ces showmen manient le marteau comme une baguette pour enflammer les enchères. Plongée dans le quotidien palpitant de ces magiciens des ventes, à travers une série inédite en 4 épisodes.

Dans ce 3ᵉ épisode, cap sur Aurélie Vandevoorde de Sotheby’s, en charge de la prestigieuse vente des Hospices de Beaune, où les vins de charité s’arrachent chaque année sous les yeux de stars comme Jean Reno ou Eva Longoria — malgré une récolte menacée par la météo.



L’épisode précédent suivait Guillaume Cheroyan et son expert Arnaud Sené, découvrant en Normandie une collection unique : 70 véhicules Citroën à restaurer avant la vente.

À Paris, Alexia Taiclet s’apprête à estimer un trésor littéraire : le manuscrit de L’Étranger d’Albert Camus, pièce majeure du patrimoine mondial.

Enfin, Louise de Causans prépare la vente d’œuvres de Matisse, Picasso ou Delaunay, dont certaines nécessitent restauration et analyses avant de séduire les acheteurs, dans le prochain épisode.