Ici Tout Commence spoilers : Gaspard rebondit, Carla au plus bas, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025



Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 24 octobre 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Carla est toujours au plus mal. Rose et Bérénice ne savent plus quoi faire pour lui venir en aide… Carla finit par s’installer chez Rose et Marc, mais elle perd ses repères.

De son côté, Anaïs se braque avec Anouk. Et Gaspard prend un nouveau départ à la ferme. Quant à Gaëtan, il s’y prend mal avec les élèves…

Pendant ce temps là, Maya décide de forcer le destin alors qu’en cours, ça se complique pour Jasmine.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 1288) : Irritable, Carla monte sur ses grands chevaux. Face à Maya, Léonard ne tient pas sa langue. A L’atelier, Julia détourne l’attention de Jasmine.

Mardi 21 octobre 2025 (épisode 1289) : A L’institut, Carla fend l’armure. Avec Maya, Gaspard se fait prendre à son propre piège. De son côté, Anaïs prend Anouk en grippe.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 1290) : Face à Bérénice, Carla jette l’éponge. A la ferme, Gaspard fait place nette. En cours, Anouk retourne sa veste.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 1291) : Avec Carla, Rose et Bérénice tentent de sauver les meubles. En cours, Gaëtan met les élèves de côté. Pour leur part, Anaïs et Billie cherchent la perle rare.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 1292) : Chez les Leroy, Carla perd ses repères. En salle, Ferdinand relève le défi. De son côté, Pénélope pousse Gaëtan à revoir sa copie.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 6 au 10 octobre 2025 en cliquant ICI

du 13 au 17 octobre 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici