Les 12 coups de midi du 5 octobre : Cyprien continue, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 5 octobre 2025, 17ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi s’est loupé sur une question du Coup de Maître concernant les ressourceries, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 5 octobre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte au total de 84.888 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours rien de plus en dehors de la photo de fond, il s’agit de la place Vendôme, à Paris. Un nouvel indice commence à apparaitre en haut, il s’agit de feuilles mais difficile de savoir de quoi pour l’instant.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



