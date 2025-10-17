Plus Belle La Vie du 17 octobre 2025 : Ophélie dit froidement la vérité ! (résumé + extrait vidéo épisode 444 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 17 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 444 de PBLV – Ophélie va utiliser Ulysse et lui dire froidement la vérité cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». On peut dire que l’avocat est bouleversé.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 octobre 2025 – résumé de l’épisode 444

Ophélie revient chez les Vavin, accueillie chaleureusement par Sylvie et Chris. Sylvie prend grand soin d’elle ; Ophélie la remercie de l’avoir récupérée à l’hôpital et de l’héberger. Chris se sent coupable de lui avoir présenté Hugo. Sylvie présente ses excuses, Ophélie assure que ça ira désormais.

Au commissariat, Ariane dit à Idriss qu’elle avait raison : Ophélie a menti. Si Hugo reste introuvable, Ophélie a été vue entrain d’utiliser l’argent de la rançon à un distributeur de boissons. Pendant ce temps là, Ophélie retrouve Aya, ravie de la revoir. Aya lui suggère de consulter un psy, mais Ophélie refuse. Elle confie que la pire douleur a été la trahison d’Hugo et qu’elle ne pense plus pouvoir faire confiance. Elle reçoit ensuite un message : la police la convoque. Inquiète, Aya espère qu’ils ont retrouvé Hugo. Ophélie appelle Ulysse.



Publicité





Ariane interroge Ophélie en présence d’Ulysse et lui projette la vidéo. Ophélie prétend avoir oublié, expliquant qu’elle venait de fuir et avait soif. Ariane lui rappelle sa version d’hier — elle disait avoir cherché une route au petit matin — alors que la vidéo, à 3h12, la montre détendue. Ulysse semble perdu. Ariane révèle que le billet utilisé provient de la rançon et demande comment Ophélie a obtenu cet argent ; Ophélie prétend ne pas le savoir. Ulysse lui demande si elle veut ajouter quelque chose puis met fin à l’entretien.

En sortant, Ophélie remercie Ulysse d’être venu. Il lui répond qu’un grand frère est là pour ça, mais elle réplique avoir fait appel à Maître Kepler. Il assure être présent pour elle. Elle lui rappelle qu’il l’avait insultée auparavant ; il avoue avoir parlé sous le coup de la colère. Ophélie se revendique Vavin, pas Kepler, puis annonce qu’Ariane a failli la démasquer car elle a menti à la police. Elle remet de l’argent à Ulysse et l’engage officiellement comme avocat. À voix basse, elle lui confie qu’elle a tué Hugo. Ulysse est bouleversé ; Ophélie lui rappelle qu’il est tenu au secret professionnel.

Au Mistral, Baptiste discute avec Audrey. Elle doit livrer un appartement cet après-midi, mais les anciens locataires sont partis en emportant toute la robinetterie. Baptiste lui propose de tout installer s’il rachète le matériel ; elle répond qu’il faudrait commander et que ce serait trop long. Il propose alors de récupérer la robinetterie d’un chantier en pause…

Audrey retrouve Baptiste et le remercie pour l’appartement ; il répond qu’ils font une bonne équipe. Elle lui propose un moment dans un appartement voisin… Puis elle reçoit un nouveau mandat pour un appartement à rénover et propose le chantier à Baptiste, mais c’est loin du Mistral. Audrey suggère qu’il s’installe chez elle avec Mathis ; Baptiste refuse, ne voulant pas déstabiliser son fils. Audrey le prend mal.

Mirta avertit Laura que son retard de loyer pose problème : sans virement rapide, on va lui réclamer la clé. Laura assure faire au mieux, mais elle manque même de quoi manger. Mirta accepte de la couvrir une semaine supplémentaire et lui conseille de mettre en gage des objets de valeur.

Au Mistral, Laura a de l’argent et Vadim lui demande comment elle s’en est procuré. Il comprend qu’elle a suivi le conseil de Mirta. Elle commande à manger chez Djawad ; Vadim devine qu’elle va tout dépenser en nourriture. Alors qu’elle déjeune sur la place, un homme lui demande un sandwich, l’agresse, lui vole son repas et la griffe au bras en lui lançant qu’elle mourra avant la Toussaint.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : retour, départ, épidémie, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 17 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.