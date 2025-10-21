Ici tout commence du 21 octobre : Carla fait un malaise, Bérénice renonce au mariage ! (résumé + vidéo épisode 1289 en avance)



Ici tout commence du 21 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1289 – Carla va faire un malaise et s'effondrer en plein cours de sport ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Bérénice va la surprendre entrain de se faire une injection…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 octobre – résumé de l’épisode 1289

À la coloc, Carla prend le petit déjeuner avec Bérénice et Gaëtan. Elle fait semblant de manger, mais recrache sa biscotte dès qu’ils s’en vont… De son côté, Coline raconte à Angèle sa dispute avec sa cousine et affirme qu’elle n’assistera pas à son mariage avec Bérénice. Rose, présente, découvre ainsi la situation.

En cours, Carla, très tendue, est provoquée par Ferdinand qui lui montre la photo d’elle enfant. Elle quitte la salle en colère, tandis que Jim, pour la défendre, jette le téléphone de Ferdinand dans une casserole d’eau chaude.



Plus tard, en cours de sport, Carla retrouve Jim. Il avoue s’être vengé par culpabilité. Pendant l’exercice, Carla fait un malaise et s’effondre. Gaëtan l’envoie à l’infirmerie, où Constance constate sa dysmorphophobie et son extrême maigreur. Elle alerte Bérénice et Rose : Carla s’affame et s’injecte des coupe-faim. Le soir, Bérénice surprend Carla en pleine injection. Malgré les dénégations de cette dernière, Bérénice la confronte : il n’y aura pas de mariage tant qu’elle n’ira pas mieux.

À l’institut, Anouk pousse les élèves à privilégier le visuel des plats au goût. Si Milan échoue à l’exercice, Ismaël est félicité. Mais Anaïs constate que ses élèves se concentrent trop sur le dressage et alerte Clotilde. La cheffe Rivero reconnaît ses torts.

Enfin, Maya questionne Gaspard sur son prétendu rendez-vous. Elle lui avoue qu’elle n’est pas jalouse et qu’ils peuvent être en couple libre mais elle ne veut pas de mensonge. À la ferme, il lui révèle avoir vu une psy et Maya se montre fière de lui.

Ici tout commence du 21 octobre 2025 – extrait vidéo

