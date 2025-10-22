Ici Tout Commence spoiler : Carla a perdu la mémoire, découvrez pourquoi ! (vidéo épisode du 27 octobre)



Ici tout commence spoiler – Carla a perdu la mémoire dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme se souvient de ses souvenirs avec ses parents adoptifs, mais elle a tout oublié des dernières années… Et pour cause, elle a fait un AVC !











Dans quelques jours, Rose tente de l’aider à retrouver la mémoire en l’emmenant à l’institut Auguste Armand. Mais tout comme pour Rose et Bérénice, Carla n’a aucun souvenir de l’institut. Elle ne se rappelle même pas y avoir déjà mis les pieds. Elle veut partir et elle blesse Rose en lui disant qu’elle veut juste aller retrouver ses parents…

Rose insiste pour au moins lui faire voir la cuisine pour tenter de faire remonter des souvenirs… Est-ce que ça va fonctionner ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1293 du 27 octobre 2025, Carla ne reconnait plus l’institut

