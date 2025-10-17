Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 45 du vendredi 17 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 45 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Blancs veulent resserrer les liens après leur défaite et le manque de cohésion.











Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’entre de la Panthère. Robin, Laura et Marco représentent les Rouges, et Jonathan, Solène et Eva pour les Blancs. Il s’agit d’une épreuve d’équilibre. C’est serré mais c’est finalement une victoire des Rouges !

Les Rouges voient donc leur cagnotte remonter à 23.200 euros et celle des Blancs baisse à 15.500 euros.

SPOILER quelle équipe va gagner le second grand jeu ?

Dans l’épisode de lundi, place au second et dernier grand jeu avant l’Affrontement ! Qui va le remporter ? Réponse dimanche soir !



Les Cinquante, le replay du 17 octobre

