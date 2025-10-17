Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)

Par /

Publicité

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 45 du vendredi 17 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 45 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Blancs veulent resserrer les liens après leur défaite et le manque de cohésion.


Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)
© W9 / Patrick Robert


Publicité

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’entre de la Panthère. Robin, Laura et Marco représentent les Rouges, et Jonathan, Solène et Eva pour les Blancs. Il s’agit d’une épreuve d’équilibre. C’est serré mais c’est finalement une victoire des Rouges !

Les Rouges voient donc leur cagnotte remonter à 23.200 euros et celle des Blancs baisse à 15.500 euros.

SPOILER quelle équipe va gagner le second grand jeu ?

Dans l’épisode de lundi, place au second et dernier grand jeu avant l’Affrontement ! Qui va le remporter ? Réponse dimanche soir !


Publicité

Les Cinquante, le replay du 17 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 45 ce vendredi 17 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 20 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 46.

A LIRE AUSSI
Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)
Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)
Les Cinquante du 15 octobre : quel joueur va intégrer l’équipe Blanche ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 43)
Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)
Les Cinquante du 14 octobre : qui va gagner le 1er grand jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 42)
Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)
Les Cinquante du 13 octobre : gros rebondissement pour la phase 2 ! (résumé, spoiler + replay épisode 41)
Les Cinquante du 17 octobre : qui va gagner le second grand jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut