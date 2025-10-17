Ici Tout Commence spoiler : la surprenante annonce de Maya à Gaspard (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaspard va avoir un comportement pour le moins étrange dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce revirement de situation correspond avec le retour d’Alison, l’une de ses ex… Alors Maya va décider de le confronter et elle va au passage lui faire une confidence particulièrement surprenante !











Publicité





Maya retrouve Gaspard dans le parc et il est en grande conversation avec Alison. Voir Maya semble le mettre mal à l’aise… Et alors qu’Alison préfère s’éclipser, Maya demande à Gaspard s’il était avec elle la soirée de la veille… Gaspard assure que non mais son regard est fuyant. Maya lui annonce alors qu’il est libre de coucher avec qui il veut, elle n’est pas jalouse ! Mais elle ne veut pas de mensonges entre eux…

Maya réitère alors sa question sur sa soirée de la veille. Gaspard assure qu’il était seul mais qu’il avait des choses à régler et qu’il n’a pas envie d’en parler… Que cache-t-il ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jim défend Carla face à Ferdinand (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1289 du 21 octobre 2025, que cache Gaspard ?

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.