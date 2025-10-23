Ici Tout Commence spoiler : Milan prêt à exploser face à... (vidéo épisode du 27 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que les nerfs de Milan vont être mis à rude épreuve dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, la chef Ribero va le faire travailler en binôme avec… Ninon Becker !











Publicité





Alors que Milan travaille plutôt à l’instinct, pour Ninon c’est tout l’inverse ! La jeune femme est méticuleuse et ne laisse rien au hasard, elle lui cite même des grands chefs ! Rapidement, Milan est au bord de l’implosion… Ninon va même jusqu’à faire intervenir Anouk pour qu’elle lui donne raison.

Gary a tout entendu et se moque gentiment de Milan et son binôme… Milan va-t-il tenir le coup ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla a perdu la mémoire, découvrez pourquoi ! (vidéo épisode du 27 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1293 du 27 octobre 2025, Milan craque avec Ninon

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.