Plus belle la vie spoiler : Laura en urgence absolue, Morgane s'effondre ! (24 octobre 2025)

Les choses vont mal tourner pour les soeurs Tanguy demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 24 octobre, Laura et Morgane vont être au plus mal pile en même temps !


Plus belle la vie spoiler : Laura en urgence absolue, Morgane s'effondre ! (24 octobre 2025)
A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une mort choc, Ulysse règle ses comptes, les résumés jusqu'au 7 novembre 2025

A la résidence, Yolande propose à Morgane de faire une séance de désenvoutement en faisant bruler de la sauge devant une photo de Laura. Au même moment à l’hôpital, Basile Dupart, le mystérieux interne, s’occupe de Laura. Il touche un réglage de sa perfusion et peu de temps après, Laura est prise d’une violente crampe à la jambe et se met à convulser ! Elle semble être entrain de mourir alors qu’à la résidence, Morgane est prise d’une violente quinte de toux avant de s’effondrer et perdre connaissance ! Du sang s’échappe de la bouche de Morgane…

Qu’arrive-t-il aux deux soeurs ? Et comme peuvent-elles être touchées pile en même temps ? Mystère…


