Ici Tout Commence spoiler : que cache Fleur à Joséphine ? (vidéo épisode du 3 novembre)

Ici tout commence spoiler – Fleur va avoir un comportement étrange dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Joséphine lui propose d’aller déjeuner au Comptoir de Jude, Fleur trouve une excuse bidon pour décliner… Joséphine sent que quelque chose cloche.











Fleur ne lâche rien et Lionel vole même à son secours en expliquant que le BDE lui prend beaucoup de son temps. Quand Joséphine s’éloigne, Fleur avoue à Lionel qu’elle est gênée vis à vis de la situation avec Lou. Depuis qu’elle sait que ce dernier a un crush sur Joséphine, elle ne sait plus comment se comporter avec son amie ! Fleur ne voit qu’une solution : en parler à Joséphine.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1298 du 3 novembre 2025 : Fleur prête à parler à Joséphine

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.