Star Academy 2025 : découvrez le top 3 de la semaine 2 !

Star Academy 2025, le top 3 de la semaine 2 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 les noms des 3 élèves nominés – Noah, Ema, et Lenny – le directeur était de retour au château cet après-midi pour révéler le top 3 de cette seconde semaine !





On peut déjà vous révéler quels sont les académiciens qui sont dans le top 3 et s’affronteront lors du prime de samedi soir pour remporter une immunité pour la semaine suivante.







Sarah, Jeanne et Victor dans le top 3

Michaël a annoncé que Sarah est 1ère, Ambre 2ème, et Victor 1er. Ils s’affronteront sur une battle lors du prime. Chacun chantera un couplet et un refrain de la même chanson : « J’avoue » de Lynh.

Durant le prime, après la battle, les profs voteront pour désigner le meilleur des 3, qui remportera l’immunité. Notez que celui ou celle qui remportera l’immunité aura le choix de participer ou non aux évaluations de mardi prochain ! Il pourra participer afin de tenter de faire de nouveau partie du top 3 mais ne pourra pas être nominé.



Michaël a également annoncé que c’était Ambre qui allait avoir l’honneur de chanter avec Kendji vendredi soir sur la scène des NRJ Music Awards à Cannes.

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.